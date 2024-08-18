Поиск

Более 370 жителей покинули курское приграничье за сутки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство Курской области сообщило, что за сутки приграничные районы покинули свыше 370 человек.

В РоссииПервая группа пожилых курян из приграничья прибыла в Тамбовскую областиЧитать подробнее

"За сутки приграничные районы Курской области покинули 372 человека", - говорится в сообщении пресс-службы облправительства в воскресенье.

Также сообщается, что в 174 пунктах временного размещения, организованных в 24 регионах России, размещено более 11 тыс. человек, включая 3 тыс. 310 детей. В ПВР Курской области разместили более 6,5 тыс. человек, из которых 1 тыс. 385 детей.

Всего в регионе дежурят 115 бригад скорой помощи, в том числе в приграничье - 84 бригады. Из других регионов на помощь курским медикам привлечено 454 специалиста.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Путин прибыл в Баку

Детей вывозят из лагерей в одном из районов Тувы из-за лесных пожаров

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

Военные РФ заявили, что продолжают уничтожать диверсионные группы в Курской области

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Сотрудники МЧС ранены в результате атаки дрона в ДНР

Военная операция на Украине

Над тремя регионами России за ночь сбили пять беспилотников

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });