Более 370 жителей покинули курское приграничье за сутки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство Курской области сообщило, что за сутки приграничные районы покинули свыше 370 человек.

"За сутки приграничные районы Курской области покинули 372 человека", - говорится в сообщении пресс-службы облправительства в воскресенье.

Также сообщается, что в 174 пунктах временного размещения, организованных в 24 регионах России, размещено более 11 тыс. человек, включая 3 тыс. 310 детей. В ПВР Курской области разместили более 6,5 тыс. человек, из которых 1 тыс. 385 детей.

Всего в регионе дежурят 115 бригад скорой помощи, в том числе в приграничье - 84 бригады. Из других регионов на помощь курским медикам привлечено 454 специалиста.