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Пострадавших при пожаре на заводе в Стерлитамаке перевезли в ожоговый центр Уфы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Три человека, пострадавшие при пожаре на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, доставлены санитарной авиацией в Уфу - в Республиканский ожоговый центр, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Башкирии.

На заводе 19 августа произошла разгерметизация газопровода с последующим факельным горением газа. Сообщалось, что три человека получили термические ожоги и были доставлены в реанимацию городской больницы № 1 Стерлитамака. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего - крайне тяжелое.

По факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии в Стерлитамаке, в результате чего пострадали люди, следователи возбудили уголовное дело.

Минздрав Стерлитамак Стерлитамакский нефтехимический завод Башкирия Уфа
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