"Аэрофлот" с 17 сентября возобновит рейсы из Москвы на Бали

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 17 сентября планирует запустить прямые рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия), сообщила компания.

Полеты будут выполняться сначала два раза в неделю, а с 3 октября добавится третий еженедельный рейс. На линии будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Airbus A350.

До этого рейсы группы "Аэрофлот" на Бали выполнялись четыре года назад: они были приостановлены на фоне пандемии COVID-19 в августе 2020 года. С тех пор прямое авиасообщение между РФ и Индонезией не возобновлялось.

О поддержке запуска авиарейсов из России на Бали в июле этого года заявил президент Индонезии Прабово Субианто. "Мы полагаем, что "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали (...) Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями", - сказал Субианто на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Москве.

Возможность полетов российских авиакомпаний за рубеж после западных санкций 2022 года ограничена, в том числе рисками ареста их самолетов иностранного производства. Нивелирует такие риски выкуп и перерегистрация лайнеров из зарубежного в российский реестр. Согласно презентации "Аэрофлота", из 271 имеющегося в парке группы Boeing и Airbus от иностранной регистрации "очищены" 185 единиц.