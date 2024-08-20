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В МИД России заявили об отсутствии планов пересмотра миграционной политики ЕАЭС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пересмотр миграционной политики Евразийского экономического союза не планируется, сообщил журналу "Международная жизнь" замглавы российского МИД Александр Панкин.

Его спросили, возможен ли пересмотр соответствующих документов ЕАЭС в связи с обострившейся в России проблемой миграции.

"Нет, пересмотра, разворота какого-то тут у нас происходить не будет", - ответил замминистра.

Он подчеркнул, что для трудящихся граждан объединения предусмотрены упрощенный режим пребывания, порядок осуществления профессиональной деятельности, а также равные с гражданами государства пребывания возможности трудоустройства и условия социального обеспечения.

"То есть любой мигрант может одинаково себя чувствовать на всем пространстве пяти стран. Другое дело, что есть понятие безопасности, и у каждой страны есть свои определенные вопросы к обеспечению собственной безопасности, будь то внешние факторы или внутренние. Усиление контроля за перемещением трудовых мигрантов абсолютно не идет вразрез с нашими обязательствами и национальными законодательствами", - добавил Панкин.

Отвечая на вопрос о взаимодействии ЕАЭС и КНР, он отметил, что "присутствие Китая на этом пространстве, безусловно, усиливается и возрастает, но происходит это отнюдь не вопреки интересам этих стран и нашего союза".

Он напомнил, что у объединения и КНР существует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, а также работает совместная комиссия, в рамках которой обсуждается отраслевое сотрудничество и идеи новых проектов.

"Идет сопряжение планов развития ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Взаимовыгодное сопряжение. Безусловно, тут не идет речь о засилии или нашествии или навязывании китайских потоков. Это не китайский поток. Это вполне выверенные вещи, которые сбалансированы интересами с одной и с другой стороны", - сказал он.

По словам Панкина, в Москве не испытывают волнения в связи с этой тенденцией, ее нельзя назвать экспансией КНР, "это расширение возможностей Китая на внешних рынках в той степени, в какой они соответствуют интересам стран".

Александр Панкин ЕАЭС МИД Китай
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