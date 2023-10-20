МИД Киргизии не увидел ухудшения положения россиян из-за визовых ограничений

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Введённые в Киргизии новые миграционные правила, согласно которым вводится ограничение в 90 дней для безвизового пребывания в республике, не ухудшают правовое положение граждан России, заявляют в Бишкеке.

"Веденные новые правила пребывания не ухудшают правовое положение граждан России на территории Киргизии и введены в целях упорядочения порядка пребывания иностранных граждан на территории республики", - сообщила в пятницу пресс-служба киргизского МИД.

По данным пресс-службы, при отмене в Киргизии системы "visa-run" для граждан России первичная регистрация осуществляется на 180 дней. При этом граждане России в течение 30 дней освобождаются от обязанности регистрации в Киргизии.

Киргизия подтверждает приверженность к выполнению международных обязательств, взятых на себя в рамках многосторонних и двусторонних соглашений, в том числе по договору о Евразийском экономическом союзе, заявили в пресс-службе.

Ранее правительство Киргизии отменило положение "visa-run", согласно которому иностранные граждане имели возможность часто выезжать за пределы страны и въезжать обратно с целью продления срока своего пребывания.