Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

МИД Киргизии не увидел ухудшения положения россиян из-за визовых ограничений

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Введённые в Киргизии новые миграционные правила, согласно которым вводится ограничение в 90 дней для безвизового пребывания в республике, не ухудшают правовое положение граждан России, заявляют в Бишкеке.

"Веденные новые правила пребывания не ухудшают правовое положение граждан России на территории Киргизии и введены в целях упорядочения порядка пребывания иностранных граждан на территории республики", - сообщила в пятницу пресс-служба киргизского МИД.

В миреКиргизия ограничивает безвизовый режим для иностранцевЧитать подробнее

По данным пресс-службы, при отмене в Киргизии системы "visa-run" для граждан России первичная регистрация осуществляется на 180 дней. При этом граждане России в течение 30 дней освобождаются от обязанности регистрации в Киргизии.

Киргизия подтверждает приверженность к выполнению международных обязательств, взятых на себя в рамках многосторонних и двусторонних соглашений, в том числе по договору о Евразийском экономическом союзе, заявили в пресс-службе.

Ранее правительство Киргизии отменило положение "visa-run", согласно которому иностранные граждане имели возможность часто выезжать за пределы страны и въезжать обратно с целью продления срока своего пребывания.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 20 октября

Байден запросил у Конгресса $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля

Байден запросил у Конгресса $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля

Французские военные подтвердили планы покинуть Нигер до конца года

Французские военные подтвердили планы покинуть Нигер до конца года
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля запланировали три этапа военной кампании против ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

Дипломат РФ сообщил о 20 погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль россиянах

Дипломат РФ сообщил о 20 погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль россиянах

Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам

Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам

Бывшую казахстанскую "дочку" Сбербанка может купить инвестор из Катара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });