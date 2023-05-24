В Душанбе обеспокоены информацией о массовых задержаниях в России граждан Таджикистана

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась встреча с послом РФ в республике Семеном Григорьевым, на которой таджикская сторона выразила обеспокоенность поступающей информацией о массовых задержаниях граждан Таджикистана на территории России.

"До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны поступающей информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Республики Таджикистан на территории РФ. Была отмечена необходимость совместного реагирования на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции", - говорится в сообщении таджикского МИДа.

Отмечается, что ходе встречи также был подробно обсужден произошедший утром 19 мая в общежитии №3 ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" в Хабаровском крае инцидент, где допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов были подвергнуты свыше 100 таджикских студентов, обучающихся в данном вузе.

Было подчеркнуто, что подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнёрства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования, отмечается в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода отреагировал на инцидент с избиением таджикских студентов в Комсомольске-на-Амуре и направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой.

"Из информации СМИ и соцсетей нам стало известно, что рано утром 19 мая сотрудники ОМОН вместе с ФСБ прибыли в студенческое общежитие, отключили камеры наблюдения и жестоко избили студентов, не совершивших никаких незаконных действий, конфисковали их документы и телефоны. В результате жестокого избиения несколько таджикских студентов получили серьёзные травмы и нуждаются в операции", - говорится в обращении таджикского омбудсмена, которое цитирует Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар".

"Бобозода потребовал от российской коллеги Татьяны Москальковой, чтобы она вмешалась для определения причин незаконного действия сотрудников правоохранительных органов Комсомольска-на-Амуре по отношению к таджикским гражданам, являющимся студентами университета, и способствовала объективному расследованию данного инцидента", - говорилось в сообщении "Ховар".