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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Президент Таджикистана обсудил с главой МВД РФ проблемы трудовой миграции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, прибывшего в республику с рабочим визитом, сообщает в понедельник пресс-служба главы таджикского государства.

"В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия правоохранительных органов Таджикистана и России, также рассмотрены другие актуальные двусторонние темы. Особый акцент был сделан на сотрудничество двух стран в сферах трудовой миграции и безопасности", - говорится в сообщении.

Глава МВД РФ прибыл в Душанбе в сопровождении делегации для переговоров по взаимодействию в миграционной сфере. "В ходе визита предусмотрена двусторонняя встреча министров внутренних дел Таджикистана и РФ, участие в церемонии открытия представительства паспортно-визовой службы МВД РФ в РТ и второй раунд таджикско-российских переговоров по комплексному обсуждению миграционных вопросов", - передает пресс-центр МВД Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Рахмон на переговорах с Колокольцевым отметил значение укрепления связей между министерствами внутренних дел, а также плодотворные результаты совместной работы профильных ведомств двух стран по предотвращению и раскрытию преступлений, по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности. С удовлетворением было указано на стремление сторон к практической реализации договоренностей, достигнутых в последнее время на высшем уровне, относительно разрешения проблем, возникших в миграционной сфере.

Лидер Таджикистана подчеркнул важность принятия необходимых мер для укрепления правовой и социальной защищенности таджикских трудовых мигрантов, пребывающих на территории России.

3 мая президент РФ Владимир Путин и Рахмон провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщала пресс-служба Кремля, обменялись мнениями "по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере".

"В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении. В ходе разговора, по информации кремлевской пресс-службы, была "выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран".

4 мая в Минтруда Таджикистана сообщили, что в республике в связи с создавшейся в пунктах въезда в РФ ситуацией создали рабочие группы с целью обеспечения защиты прав и интересов трудовых мигрантов, а также для проведения с ними разъяснительной работы. При этом Минтруда вновь напомнило гражданам страны о рекомендации МИД республики временно воздержаться от поездок на территорию России всеми видами транспорта.

21 мая в Астане главы МИД РФ и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин, как сообщал МИД Таджикистана, обменялись мнениями "по тематике временной трудовой деятельности граждан и подготовке к предстоящим 28 мая 2024 года в Душанбе вторым комплексным межведомственным переговорам по данной проблематике".

Владимир Путин МВД РФ Эмомали Рахмон Таджикистан Владимир Колокольцев
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