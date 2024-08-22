Минцифры сообщило о 560 тысячах заявок на онлайн-голосование в сентябре

Речь идет о голосовании на федеральной платформе, у Москвы есть своя

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах на федеральной платформе подали 560 тысяч избирателей, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Для этого им нужно подать заявление на "Госуслугах". Сервисом воспользовались уже более 560 тысяч человек", - сказано в сообщении .

Проголосовать дистанционно на федеральной платформе могут жители 25 регионов. По данным Минцифры, лидерами по числу поданных заявлений стали Московская область (146 тысяч поданных заявлений), Челябинская область (99 тысяч), Вологодская область (58 тысяч), Липецкая область (41 тысяча) и Калининградская область (36 тысяч заявлений).

В министерстве напомнили, в зависимости от региона подать заявление на участие в ДЭГ можно до 2, 3 или 4 сентября. Москвичи голосуют на mos.ru, им подавать заявление на онлайн голосование не нужно.

"Еще более 140 тысяч человек из 50 регионов воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах". Они смогут проголосовать не по месту прописки, а там, где удобно",- сообщили в Минцифры.

Узнать, какие выборы проходят в регионе, кто принимает в них участие и сколько дней будет длиться голосование, можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах, добавили в министерстве.