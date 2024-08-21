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Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову вменяется хищение 49 млн руб.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Предварительная сумма хищений, которая вменяется бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, составляет 49 млн руб., сообщил журналистам его адвокат Сергей Севрук.

Как сообщалось, уголовное дело, по которому проходит Булгаков, связано с хищениями при реализации контракта на энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в целях экономии электричества.

По словам адвоката, вменяемая генералу и другим фигурантам сумма не может считаться похищенной, поскольку ее выплата предусмотрена контрактом и законодательством при выполнения условия экономии энергии, при этом сам срок подряда пока не истек.

В среду Мосгорсуд признал законным арест Булгакова до конца сентября.

В ФСБ России и Следственном комитете 26 июля сообщили об аресте Булгакова по уголовному делу коррупционной направленности. Генералу предъявлено обвинение в особо крупно мошенничестве, вину он не признает.

Под стражей по этому делу находятся еще два человека, в том числе руководитель фирмы "Нева-Балт СПб", которая, как считает следствие, при содействии Булгакова была привлечена для реализации контракта, о котором идет речь в деле.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.

Минобороны РФ Дмитрий Булгаков
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