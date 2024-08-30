Песков назвал задержания экс-руководителей Минобороны частью работы правоохранительных органов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Задержание ряда бывших высокопоставленных сотрудников министерства обороны РФ - это часть планомерной и постоянной работы правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно предъявляются серьезные обвинения, были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам в пятницу.

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