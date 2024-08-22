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Жена экс-владельца ЧЭМК оспаривает постановление пристава по поводу оценки имущества

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Жена бывшего владельца промгруппы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) Людмила Антипова оспорила постановление пристава о принятии результатов оценки имущества по двум исполнительным производствам.

Согласно картотеке арбитражных дел, соответствующее исковое заявление Арбитражный суд Москвы принял к производству. Собеседование сторон и предварительное заседание назначено на четверг.

Антипова также настаивает на надлежащей оценке имущества и приостановлении двух исполнительных производств, в рамках которых принято оспариваемое постановление.

В качестве третьего лиц в деле, в частности, участвует тюменское ООО "Бизнес-Новация", которое, по данным ЕГРЮЛ, предоставляет посреднические услуги при оценке недвижимого имущества.

Суд также привлек в качестве соответчика по делу Главное межрегиональное управление ФССП.

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам ЧЭМК, в том числе Антиповой, о взыскании 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъятии в счет него активов крупного производителя винодельческой продукции группы компаний "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

На основании этого решения, в частности, в мае этого года приставы подали иск к мужу Антиповой Юрию о взыскании его недвижимости: нескольких земельных участков, нежилого здания в совместном пользовании, а также коттеджа площадью более 1 тысячи кв. метров. Очередное заседание по этому делу назначено на 5 сентября.

26 февраля 2024 года, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта.

ФССП ЧЭМК Арбитражный суд Москвы Эталон Ариант Людмила Антипова
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