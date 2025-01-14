Кассация подтвердила взыскание 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК, изъятие "Арианта"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу на решение о взыскании с бывших владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения, а также изъятии активов винодельческого холдинга "Ариант" и литейного завода.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что кассационные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля 2024 года в течение августа того же года подали все девять ответчиков по делу: владевшие ЧЭМК и "Ариантом" члены семей Юрия Антипова и Александра Аристова, а также материнские компании групп.

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" (ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант") и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и иные лица не согласились с решением, подав апелляции. Однако 31 мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд их отклонил (постановление изготовлено в полном объеме 11 июня 2024 года).

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК Юрию, Михаилу и Людмиле Антиповым, "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Антипову и впоследствии прощенному). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица - Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы, входившие в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы группы перешли в собственность государства, 22 мая - под управление "РСХБ-Финанс".

В феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры у Юрия и Людмилы Антиповых и "Компании Эталон" были истребованы в пользу государства акции трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в госсобственность 13 и 14 марта. Апелляционные и кассационных жалобы ответчиков по делу были отклонены 7 мая и 16 декабря прошлого года соответственно.