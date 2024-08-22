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В Волгоградской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Калачевском районе Волгоградской области спасатели потушили очаги возгорания, возникшие после падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram глава района Роман Горбатый.

"Очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков БПЛА на территории района, ликвидированы. На месте работает следственно-оперативная группа совместно со специальными техническими пожарными службами. Жертв нет", - написал он.

Утром в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ночью атаку беспилотников в районе Мариновки (Калачевский район), в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны. По его словам, большая часть беспилотников была уничтожена.

По данным Минобороны, над регионом были сбиты 13 БПЛА. Глава Калачевского района Горбатый сообщал, что после атаки дронов в поселке Октябрьский из окон повыбивало стекла.

Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда были временно ограничены.

Минобороны Октябрьский Калачевский район Роман Горбатый Андрей Бочаров Мариновка
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