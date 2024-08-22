Спасены 17 членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ"

Ведутся поиски двух человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что удалось спасти уже 17 членов экипажа атакованного со стороны ВСУ железнодорожного парома.

"На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что продолжаются поиски еще двух человек.

"В результате чрезвычайного происшествия в морском порту "Кавказ" в Краснодарском крае члены экипажа оказались в воде. На данный момент спасено 17 человек, судьба двух человек остается неизвестна", - отметили в ведомстве.

В четверг оперативный штаб Кубани сообщил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту "Кавказ". От полученных повреждений корабль затонул.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.