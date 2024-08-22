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Неизвестна судьба одного члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - МЧС России уточнило, что в районе затопления атакованного ВСУ железнодорожного парома в порту "Кавказ" ищут одного члена экипажа.

"По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека", - говорится в сообщении ведомства.

В РоссииАтакованный в акватории порта "Кавказ" паром затонулЧитать подробнее

В четверг оперативный штаб Кубани сообщил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту "Кавказ". От полученных повреждений корабль затонул.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 17 членов экипажа спасены, еще двух ищут.

По данным главы Темрюкского района Кубани Федор Бабенков, на пароме находилось 30 цистерн с топливом. Были установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

МЧС России Краснодарский край порт Кавказ паром
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Атакованный в акватории порта "Кавказ" паром затонул

На атакованном в порту "Кавказ" пароме находилось 30 цистерн с топливом

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