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Курская АЭС отключит энергоблок №4 на двухмесячный ремонт с модернизацией

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС 25 августа отключит четвертый энергоблок на планово-предупредительный ремонт (ППР), сообщил "Росэнергоатом". Сроки ремонта соответствуют годовому графику ремонтной кампании.

Ремонт рассчитан на 59 суток.

Работы будут проведены по 13 тысячам технических позиций, в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции - четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт (за вычетом блоков №№1 и 2, находящихся в режиме без генерации). Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах, соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

Курская АЭС Росэнергоатом
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