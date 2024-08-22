Гросси планирует обсудить на Курской АЭС инициативы МАГАТЭ по безопасности станции

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Курской АЭС на следующей неделе планирует обсудить шаги международной организации для обеспечения безопасности этого объекта, говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в четверг.

"Во время визита гендиректор Гросси оценит ситуацию на объекте и обсудит инициативы для дальнейшей деятельности, которые могут быть необходимы для оценки ядерной безопасности. Также речь пойдет об условиях для обеспечения безопасности Курской АЭС", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что российская сторона в четверг проинформировала МАГАТЭ об обнаруженных на территории АЭС фрагментах сбитого дрона.