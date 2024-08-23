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Депутаты Госдумы предложили возобновить кешбэк за путевки в детские лагеря

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект № 703337-8 о возмещении 20% от стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.

Авторы проекта отметили, что сейчас нет эффективной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

"В качестве экономического и правового средства восстановления спроса и увеличения предложения по организации в нашей стране отдыха и оздоровления детей настоящим законопроектом в рамках федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" предлагается использовать зарекомендовавший себя в последние годы, так называемый, "туристический кэшбэк", суть которого заключается в возврате покупателю части стоимости путевки, ограниченной конкретной суммой", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают "законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20% стоимости таких услуг, но не более 20 тысяч рублей".

Они считают, что такая программа кешбэка позволила бы одновременно поддержать как покупателей путевок на отдых и оздоровление детей, так и сами организации, предоставляющие такие услуги.

Программу предлагается финансировать из федерального бюджета. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что для нововведения понадобится выделять дополнительно порядка 5 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, в целях создания необходимых условий для массовой доступности отдыха и оздоровления детей и развития данной сферы в качестве отдельного сектора экономики, законопроектом предлагается установить, что правительство разрабатывает и ежегодно утверждает федеральную программу отдыха и оздоровления детей.

правительство Госдума
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