В Минэкономразвития не увидели смысла в кешбэке при высоком спросе на туры по РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кешбэк на туры по России был очень полезной мерой в предыдущие годы, но сейчас спрос на путешествия по стране превышает предложение, поэтому запускать программу нецелесообразно. Об этом сообщил во вторник временно исполняющий обязанности директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития Дмитрий Веригин.

"Для кешбэка у нас готова вся инфраструктура с точки зрения механики предоставления. Вопрос заключался в формировании бюджета на этот год. Деньги не были заложены изначально. Российский рынок сейчас испытывает дефицит предложения. И здесь есть вопрос целесообразности использования кешбэка с учетом того, что у нас избыточный спрос на средства размещения. Поэтому в национальном проекте по туризму мы и закладывали задачи по удовлетворению спроса потребителей: запустили модульное строительство и другие проекты", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе программы кешбэка на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Как отметила депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, кешбэк, в том числе и детский, был эффективной мерой поддержки и пользовался популярностью у туристов. "У нас еще есть время, чтобы заложить отдельно деньги на эту меру поддержки. Регионы, в которые не летают самолеты, находятся в сложной ситуации. Я считаю, что кешбэк – это одна из тех мер поддержки, которую можно распространять на некоторые регионы, чтобы поддержать туриндустрию", - заключила она.

Ранее в Минэкономразвития также заявляли, что в 2023 году программы туристического и детского кешбэка в России не запустят в том режиме, в каком они работали в период пандемии коронавируса и в начале спецоперации.

Программа туристического кешбэка реализовывалась в России в 2020-2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тысяч рублей. Программа пользовалась популярностью у туристов и позволила заметно увеличить продажи туров в периоды, когда проводились распродажи. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы не предусмотрено.