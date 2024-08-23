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Волгоградский губернатор сообщил о погибших в результате захвата заложников в ИК-19

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Захватчики заложников ИК-19 в Волгоградской области ликвидированы, есть погибшие и от действий преступников, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников", - приводятся в сообщении

Губернатор добавил, что семьям погибших будет оказана поддержка, пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что заключенные исправительной колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.

В центральной районной больнице Суровикинского района " Интерфаксу " сообщили, что после захвата заложников в реанимацию направили трех человек.

По данным председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева, двое пострадавших после захвата в колонии в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия в колонии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы колонии).

ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания - строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.

Волгоградская область Суровикино ФСИН ИК-19
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