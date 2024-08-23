Поиск

Волгоградский губернатор сообщил о госпитализации четырех сотрудников захваченной колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области госпитализированы четыре сотрудника ФСИН после нападения в ИК-19 в городе Суровикино, сообщил через пресс-службу губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - заявил он.

По его словам, в регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Угрозы гражданскому населению нет.

Ранее в ЦРБ "Интерфаксу" сказали, что троих пострадавших поместили в реанимацию.

Несколько заключенных захватили заложников в колонии строгого режима в пятницу днем. ФСИН инициировала проверку обстоятельств произошедшего. В СК по факту возбудили уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации работы колонии.

Андрей Бочаров ИК-19 ФСИН Суровикино Волгоградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двое пострадавших в волгоградской колонии находятся в тяжелом состоянии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской ДРГ в Курской области

Военная операция на Украине

Военные РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев в 5,1 тыс. человек

Трех пострадавших в волгоградской ИК-19 положили в реанимацию

ФСИН инициировала проверку в связи с захватом заложников в Волгоградской колонии

Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии

Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Осужденный пожизненно серийный убийца из Москвы признался еще в пяти эпизодах

Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });