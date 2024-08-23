Волгоградский губернатор сообщил о госпитализации четырех сотрудников захваченной колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области госпитализированы четыре сотрудника ФСИН после нападения в ИК-19 в городе Суровикино, сообщил через пресс-службу губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - заявил он.

По его словам, в регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Угрозы гражданскому населению нет.

Ранее в ЦРБ "Интерфаксу" сказали, что троих пострадавших поместили в реанимацию.

Несколько заключенных захватили заложников в колонии строгого режима в пятницу днем. ФСИН инициировала проверку обстоятельств произошедшего. В СК по факту возбудили уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации работы колонии.