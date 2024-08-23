ФСИН инициировала проверку в связи с захватом заложников в Волгоградской колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область, где заключенные захватили заложников в колонии № 19 в Суровикине, сообщает пресс-бюро службы. Они проведут там проверку.

Ранее ФСИН сообщила, что заключенные ИК-19 захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии и что есть пострадавшие.

"В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников",- заявили в службе.

ФКУ ИК-19 УФСИН по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания - строгий. Лимит наполнения колонии - 1229 человек.