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Два объекта повреждены в Воронеже в результате падения осколков дрона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU -Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждениях административного здания и коммунального объекта в Воронеже из-за падения осколков беспилотника.

"В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.

Воронежская область БПЛА Александр Гусев
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