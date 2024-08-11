Два объекта повреждены в Воронеже в результате падения осколков дрона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU -Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждениях административного здания и коммунального объекта в Воронеже из-за падения осколков беспилотника.

"В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.