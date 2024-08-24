Детонация взрывоопасных объектов из-за падения обломков БПЛА продолжается под Воронежем

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава Острогожского района Воронежской области Сергей Хорошилов сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая произошла минувшей ночью после падения обломков беспилотников.

"Детонация продолжается, поэтому еще раз прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы", - написал он на своей странице в "Вконтакте" в субботу.

В районе 4:00 минувшей ночью губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких беспилотников над территорией региона. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов в Острогожском районе. Два человека пострадали. В трех населенных пунктах введен режим ЧС. Жителей одного села и одного СНТ - всего около 200 человек - эвакуировали. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников.