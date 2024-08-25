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Более 600 человек покинули дома из-за детонации взрывоопасных объектов под Воронежем

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий атаки беспилотников продолжается в Острогожском районе Воронежской области, сообщила пресс-служба областного правительства в воскресенье.

"К утру прекратилась активная фаза детонации взрывоопасных объектов. На месте происшествия уже начали работать группы разминирования. После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе, комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, запрещены. В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.

В РоссииДетонация взрывоопасных объектов из-за падения обломков БПЛА продолжается под ВоронежемЧитать подробнее

"По данным на вчерашний вечер, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы. Однако почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что одна из пострадавших в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Второй женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

В ночь на 24 августа губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких беспилотников над территорией региона. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов в Острогожском районе. Два человека пострадали. В трех населенных пунктах введен режим ЧС. Жителей одного села и одного СНТ - всего около 200 человек - эвакуировали. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников.

Воронежская область Острогожский район
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