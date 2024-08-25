Более 600 человек покинули дома из-за детонации взрывоопасных объектов под Воронежем

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий атаки беспилотников продолжается в Острогожском районе Воронежской области, сообщила пресс-служба областного правительства в воскресенье.

"К утру прекратилась активная фаза детонации взрывоопасных объектов. На месте происшествия уже начали работать группы разминирования. После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе, комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, запрещены. В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.

"По данным на вчерашний вечер, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы. Однако почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что одна из пострадавших в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Второй женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

В ночь на 24 августа губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких беспилотников над территорией региона. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов в Острогожском районе. Два человека пострадали. В трех населенных пунктах введен режим ЧС. Жителей одного села и одного СНТ - всего около 200 человек - эвакуировали. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников.