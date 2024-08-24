Более 3,2 тыс. жителей Курской области покинули приграничье за сутки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Более 3,2 тыс. жителей приграничный районов Курской области выехали с опасных территорий за минувшие сутки, сообщил официальный представитель МЧС РФ Артем Шаров.

"За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области самостоятельно и в составе организованных колонн убыли свыше 3,2 тыс. человек", - сказал он в ходе брифинга в субботу.

По его данным, в настоящее время в 28 российских регионах развернуто 197 пунктов временного размещения, в которых проживают более 10 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей. Непосредственно на территории Курской области развернуто 94 ПВР, в которых размещены порядка 7 тыс. человек, из них около 1,5 тыс. детей.