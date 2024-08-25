Медведев заявил, что Дуров просчитался, уехав из России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что основатель Telegram Павел Дуров ошибся, покинув Россию в желании стать "человеком мира", для западных стран он непредсказуемый и опасный русский.

"Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. "Это моя принципиальная позиция", - заявил он. "Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране", - сказал ему я", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, Дуров посчитал, что самые большие проблемы у него в России и покинул страну, затем получив гражданство и вид на жительство в других государствах. "Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины", - написал Медведев.

"Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский - и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)", - добавил Медведев.

Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова накануне вечером, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.

В ближайшее время основатель Telegram предстанет перед следственным судьей. "Павел Дуров будет помещен под стражу, это точно", - сообщил TF1 следователь. В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения.

Российские дипломаты проясняют ситуацию с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова, заявили в МИД РФ.