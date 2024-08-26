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Суд в Москве 3 сентября начнет процесс по делу француза Винатье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента (признан им в июне этого года), сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 3 сентября 2024 года в 12:00", - сообщили в суде.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Как заявляли в Следственном комитете РФ, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертам, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Французский гражданин признал вину.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Лоран Винатье
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