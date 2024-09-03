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В Москве во вторник начнется судебный процесс по делу француза Винатье

В Москве во вторник начнется судебный процесс по делу француза Винатье
Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) в Замоскворецком суде
Фото: AP/TASS

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента (признан им в июне этого года).

Судебное заседание назначено на 12:00 по Москве.

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Поскольку Винатье вменяется совершение преступления средней тяжести и он признал вину, его дело может быть рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств, в случае, если суд удовлетворит соответствующее ходатайство защиты.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Как заявляли в Следственном комитете России, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

РФ Франция Лоран Винатье
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