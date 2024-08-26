Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

Гладков сообщил о новой атаке на Шебекино

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о новой атаке на город Шебекино, он там побывал и осмотрел поврежденные дома.

По его данным, в городе повреждены семь многоэтажек, четыре частных домовладения, четыре коммерческие постройки, социальный объект, пять легковых автомобилей и одна "Газель".

Гладков добавил, что жители той части Шебекина, которая подвергается обстрелам ВСУ, могут получить компенсацию за аренду жилья в размере двадцати тысяч или сорока тысяч рублей, если семья многодетная.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

В Саратове в результате атаки дронов поврежден фасад на трех этажах ЖК

Басманный суд заочно назначил срок бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому

Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано

Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Семь человек госпитализированы в результате пожара на Омском НПЗ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });