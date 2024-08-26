Гладков сообщил о новой атаке на Шебекино

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о новой атаке на город Шебекино, он там побывал и осмотрел поврежденные дома.

По его данным, в городе повреждены семь многоэтажек, четыре частных домовладения, четыре коммерческие постройки, социальный объект, пять легковых автомобилей и одна "Газель".

Гладков добавил, что жители той части Шебекина, которая подвергается обстрелам ВСУ, могут получить компенсацию за аренду жилья в размере двадцати тысяч или сорока тысяч рублей, если семья многодетная.