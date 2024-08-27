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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Пять человек ранены в Белгородской области при атаках дронов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять человек получили ранения из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате атак ВСУ ранены ещё 5 жителей нашей области", - написал глава региона в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

Гладков уточнил, что за медицинской помощью обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка Краснояружского района. В селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. В итоге были ранены три женщины.

Ранее в понедельник город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Были ранены два мирных жителя.

Вячеслав Гладков Краснояружский район Белгородская область Грайворонский городской округ
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