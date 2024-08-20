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Оперштаб отметил рост заболеваемости COVID-19 в России за неделю на 31%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 12 по 18 августа выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,4%, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%", - сказано в сообщении.

Заболеваемость выросла в 71 регионе, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.

По данным штаба, за прошедшую неделю от COVID-19 умерли 11 человек.

С 5 по 11 августа заболеваемость COVID-19 увеличивалась на 29,1%, было зарегистрировано 14 умерших. Заболеваемость растет шестую неделю подряд.

С 12 по 18 августа было госпитализировано 1 409 заразившихся, это на 28,1% больше, чем неделей ранее.

В Москве с 12 по 18 августа выявили 3940 случаев заражения коронавируса, сообщает сайт "Объясняем.РФ" в разделе "Стопкоронавирус". Госпитализация потребовалась за неделю 208 пациентам с COVID-19, умерли двое заболевших.

С 5 по 11 августа, сообщалось о 3227 выявленных заболевших. Таким образом, число заболевших в Москве увеличилось на 713, или на 22%.

Рост недельного числа заболевших в столице отмечается пятую неделю подряд. За неделю с 15 по 21 июля количество заболевших по сравнению с неделей с 8 по 14 июля выросло незначительно. Недельное число заболевших с 22 по 28 июля по сравнению с предыдущей неделей выросло почти на 20%, а за неделю с 29 июля по 4 августа - почти на 40%. За неделю с 5 по 11 августа количество заболевших в столице увеличилось почти на 30%.

коронавирус COVID-19 Москва
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