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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Гросси обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС.

"У нас с ним пойдет речь о ситуации на Запорожской АЭС, о присутствии инспекторов МАГАТЭ на различных атомных объектах на территории Украины с учетом того, что мы получили запрос от правительства Украины о расширении присутствия МАГАТЭ на этих объектах", - сказал он журналистам после посещения Курской АЭС.

Он добавил, что обсудит с Зеленским текущую ситуацию на атомных объектах.

"Самым важным в этой встрече будет необходимость в сохранении диалога, который у нас есть с президентом России. Эти каналы общения должны оставаться открытыми, взаимодействие должно продолжаться", - отметил он.

17 августа в ходе телефонного разговора глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал гендиректора МАГАТЭ посетить в ближайшее время Курскую АЭС и город атомщиков Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию вокруг действующего атомного объекта. Гросси побывал на Курской АЭС 27 августа, а теперь намерен поехать в Киев.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина Курская АЭС Владимир Зеленский Запорожская АЭС Алексей Лихачев
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