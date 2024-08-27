Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полностью осмотрел Курскую АЭС, передал корреспондент "Интерфакса".

Также Гросси посетит прилегающие к Курской АЭС территории.

Глава МАГАТЭ во вторник прибыл в Курчатов, чтобы посетить Курскую АЭС. Российскую сторону на встрече представляет глава Курчатова Игорь Корпунков и директор Курской АЭС Александр Увакин.

После общения с журналистами Гросси отправится в Киев, где он рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.