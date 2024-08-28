Суд отклонил иск "Роснано" к ВЭБу на 520 млн рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск АО "Роснано" (входит в группу "ВЭБ.РФ") к "ВЭБу.РФ" на сумму 520 млн рублей.

"В иске отказать полностью", - сказано на сайте суда.

Подробности дела не опубликованы.

27 мая суд удовлетворил поданное 22 мая ходатайство "Роснано" о проведении слушания в закрытом режиме.

Это повторное ходатайство компании.

Ранее сообщалось, что "Роснано" подало иск 26 января, а 29 января - ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании.

Суд его 18 марта отклонил. Тогда компания в мае подала новое ходатайство, которое было удовлетворено.

В "Роснано" и ВЭБе ранее воздержались от комментариев.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием иска, он связан с затягиванием согласования госкорпорацией сделки по продаже портфельной компании - АО "РМ Нанотех".

""Роснано" неоднократно предупреждало представителей "ВЭБа.РФ" о скором истечении срока действия соглашений с инвестором о продаже "РМ Нанотех", предусматривающих получение госкомпанией прибыли от сделки. Кроме того, до "ВЭБа.РФ" была доведена информация, что в случае истечения сроков опционных соглашений вырученные средства будут существенно меньше тех, что "Роснано" могло бы получить в случае реализации опционов", - рассказал источник агентства.

Он уточнил, что без рассмотрения сделки по продаже актива со стороны "ВЭБа.РФ" она не могла состояться.

Сейчас "Роснано" владеет более 75% "РМ Нанотех". Инвестором являлся миноритарный совладелец ООО "Владипор-М", которое имело право на выкуп доли "Роснано" по условиям заключенного опционного соглашения, говорит еще один источник "Интерфакса".

"При отказе от реализации опциона "Роснано" получало право выкупить долю ООО "Владипор-М" и консолидировать 100% акций "РМ-Нанотех" или продать права по опциону потенциальным инвесторам, которые могли консолидировать 100% компании", - рассказал собеседник агентства.

"РМ Нанотех" было создано в рамках проекта "Русские мембраны", одобренного в 2009 году наблюдательным советом "Роснано". Компания была создана "Роснано" и владимирским ООО "Владипор-М" - "дочкой" ЗАО НТЦ "Владипор", занимающегося разработками в области производства мембран и мембранных установок.