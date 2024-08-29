Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

Следствие просит арестовать экс-замминистра обороны РФ Попова

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова, задержанного по уголовному делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Попова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Как ожидается, ходатайство будет рассмотрено судом в ближайшее время.

О задержании Попова ранее сообщили в Следственном комитете России. Генералу армии запаса вменяется особо крупное мошенничество.

В РоссииВ СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" АхмедоваВ СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" АхмедоваЧитать подробнее

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, который отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения", действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

Как считает следствие, "Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, согласно данным следствия, через своих подчиненных Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, работавших с парком "Патриот", бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га, отмечает следствие.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.

Фигуранты дела Попова - Ахмедов и Шестеров - были задержаны ранее в августе. Ахмедова суд отправил в СИЗО, Шестерова - под домашний арест. По данным газеты "Коммерсантъ", оба признали вину.

Минобороны РФ Павел Попов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве
Задержание Павла Дурова во Франции

В Кремле не знают, сколько гражданств у Дурова

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

"Аэрофлот" во II квартале получил 41,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

В Москве задержан подозреваемый продавец игрушек и ручек с "жучками"

В Москве задержан подозреваемый продавец игрушек и ручек с "жучками"
Военная операция на Украине

При обстреле курского Льгова были повреждены железнодорожные пути

Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекина есть погибший и двое раненых

Четыре беспилотника и три безэкипажных катера уничтожены в акватории Севастополя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });