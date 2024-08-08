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Начальник управления Минобороны Шестеров помещен под домашний арест

Он проходит по делу о хищениях в парке "Патриот"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения начальнику Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Это решение суд принял 7 августа. Как уточняет "Коммерсантъ", следствие решило ходатайствовать о домашнем аресте, а не о заключении в СИЗО, для Шестерова "с учетом состояния здоровья".

О задержании Шестерова, а также директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 5 августа сообщил Следственный комитет. Обоим фигурантам вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Ахмедов по ходатайству следствия был арестован 3 августа.

Минобороны Патриот Следственный комитет Вячеслав Ахмедов Владимир Шестеров
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