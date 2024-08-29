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Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии запаса Павел Попов был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности", - пояснила Петренко.

Как считает следствие, "Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, согласно версии следствия, через своих подчиненных Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, работавших с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га, настаивает следствие.

"В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн руб. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела", - заключила представитель СК.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.

Фигуранты дела Попова - Ахмедов и Шестеров - были задержаны ранее в августе. Ахмедова суд отправил в СИЗО, Шестерова - под домашний арест. По данным газеты "Коммерсантъ" оба признали вину.

Патриот Светлана Петренко СКР Павел Попов Минобороны
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