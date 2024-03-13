Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

В МАГАТЭ раскритиковали запрет на рыбу из Японии из-за сброса воды с "Фукусимы"

В МАГАТЭ раскритиковали запрет на рыбу из Японии из-за сброса воды с "Фукусимы"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в префектуру Фукусима заявил, что проходящий в настоящее время процесс сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" осуществляется в соответствии со стандартами безопасности, сообщает в среду Associated Press.

Он отметил, что данный процесс не оказывает "никакого влияния на окружающую среду, воду и рыбу". По его словам, любые ограничения на продукцию из регионов Японии, затронутых сбросом воды с "Фукусимы", являются "научно необоснованными".

В РоссииРФ может отменить ограничения на рыбу из Японии, введенные из-за сбросов с "Фукусимы"Читать подробнее

Гросси прибыл в Японию накануне. В прошлый раз он посещал АЭС "Фукусима-1" летом прошлого года.

Япония с 24 августа 2023 года начала поэтапный сброс в океан очищенной воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фукусима-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС исключил из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Аркадия Воложа

ЕС исключил из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Аркадия Воложа

Что случилось этой ночью: среда, 13 марта

Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

Резолюция, осуждающая пограничную политику Байдена, принята палатой представителей

Байден предложил Польше займ и боевые вертолеты

Байден предложил Польше займ и боевые вертолеты

Заложники на автовокзале в Рио-де-Жанейро освобождены

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 марта снизилась на 6,5%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 марта снизилась на 6,5%

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

В ЦБ РФ повторили сигнал о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ РФ повторили сигнал о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });