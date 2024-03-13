В МАГАТЭ раскритиковали запрет на рыбу из Японии из-за сброса воды с "Фукусимы"

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в префектуру Фукусима заявил, что проходящий в настоящее время процесс сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" осуществляется в соответствии со стандартами безопасности, сообщает в среду Associated Press.

Он отметил, что данный процесс не оказывает "никакого влияния на окружающую среду, воду и рыбу". По его словам, любые ограничения на продукцию из регионов Японии, затронутых сбросом воды с "Фукусимы", являются "научно необоснованными".

Гросси прибыл в Японию накануне. В прошлый раз он посещал АЭС "Фукусима-1" летом прошлого года.

Япония с 24 августа 2023 года начала поэтапный сброс в океан очищенной воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.