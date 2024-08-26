После сбросов с АЭС Фукусима-1 ученые РФ выявили повышенное содержание трития в море

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Результаты проб, полученных российскими учеными в ходе экспедиции по оценке содержания радионуклидов в Тихом океане из-за сбросов вод с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", выявили превышение содержания трития. Об этом сообщил Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН.

"Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в экспедиции научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Опарин", показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, чего следовало ожидать, исходя из схемы течений в регионе, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов", - говорится в сообщении института.

Для тщательного исследования акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, являющейся важнейшей рыболовной зоной России, организована новая научная экспедиция. Ученые на научно-исследовательском судне "Профессор Гагаринский" на месяц отправились из Владивостока для отбора проб воды, морской биоты и донных отложений.

Будут проведены исследования структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, изучен перенос океанских вод через пролив Курильской гряды. Ученые рассчитывают получить новые данные о процессах газообмена, биогеохимических характеристиках вод и их межгодовой изменчивости в связи с глобальным потеплением и возрастающей антропогенной нагрузкой. В составе экспедиции – ученые ТОИ ДВО РАН, Тихоокеанского института биоорганической химии им. Елякова ДВО РАН.

Как сообщалось, в июне-июле была проведена научная экспедиция на НИС "Академик Опарин" по оценке содержания радионуклидов в Тихом океане в связи с продолжающимся сливом вод с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Были проведены измерения в Японском и Охотском морях, в акватории Тихого океана к востоку от Японии, а также от восточного побережья острова Сахалин на севере до основной ветви течения Куросио и субтропических вод на юге.

За полтора месяца ученые обследовали основную ветвь Куросио, отделяющиеся от нее на юг и на север крупные вихревые образования, район взаимодействия течений Куросио и Ойясио, представляющий наибольший интерес с точки зрения безопасности российской рыболовной зоны около Курил.

Ученые собрали для исследований более 120 тонн проб морской воды с различных глубин. Кроме трития запланировано провести оценку содержания и других радиоизотопов - цезия, стронция, бериллия, радия, свинца. Лабораторный анализ первых проб подтвердил, что содержание цезия-137 в океане было значительно меньше допустимой нормы, и в 2-50 раз меньше, чем это было в 2012 году.