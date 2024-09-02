В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - У России нет с Монголией проблем, связанных с предписанием Международного уголовного суда (МУС), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Улан-Батор.

"С Монголией нет такой проблемы", - сказал Песков.

На вопрос, существует ли проблема выполнения предписания МУС с другими странами, представитель Кремля добавил: "По мере посещения мы будем вас информировать".

30 августа Песков заявил журналистам, что в Кремле не обеспокоены в связи с тем, что Монголия присоединилась к Римскому статуту, признающему Международный уголовный суд, из-за предстоящего визита Путина в Улан-Батор. На вопрос, нет ли в Кремле переживаний в связи с признанием Монголией юрисдикции МУС, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет, нет переживаний".

У Пескова спросили, имели ли место переговоры с властями Монголии "по поводу ордера, который выдал МУС". "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились", - сказал пресс-секретарь.

Ожидается, что Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.