Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - У России нет с Монголией проблем, связанных с предписанием Международного уголовного суда (МУС), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Улан-Батор.

"С Монголией нет такой проблемы", - сказал Песков.

На вопрос, существует ли проблема выполнения предписания МУС с другими странами, представитель Кремля добавил: "По мере посещения мы будем вас информировать".

30 августа Песков заявил журналистам, что в Кремле не обеспокоены в связи с тем, что Монголия присоединилась к Римскому статуту, признающему Международный уголовный суд, из-за предстоящего визита Путина в Улан-Батор. На вопрос, нет ли в Кремле переживаний в связи с признанием Монголией юрисдикции МУС, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет, нет переживаний".

У Пескова спросили, имели ли место переговоры с властями Монголии "по поводу ордера, который выдал МУС". "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились", - сказал пресс-секретарь.

Ожидается, что Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

МУС Монголия Владимир Путин Международный уголовный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о коррупции

Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о коррупции

В приграничных регионах ограничат фото- и видеосъемку на избирательных участках

В приграничных регионах ограничат фото- и видеосъемку на избирательных участках

ЦИК рекомендовал особый допуск к трансляции выборов для регионов с усиленным режимом безопасности

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в расчете сверхурочных выплат

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в расчете сверхурочных выплат

Тела всех жертв авиакатастрофы на Камчатке найдены

Минобороны РФ получило новую партию бомбардировщиков Су-34

Минобороны РФ получило новую партию бомбардировщиков Су-34

Белгород атакован с воздуха, есть попадания в социальный и коммерческий объекты

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Число жертв крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке выросло до 18 человек

Спасатели возобновили поиски на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });