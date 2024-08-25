Более 340 человек выехали из пяти курских приграничных муниципалитетов за сутки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Жители приграничных районов Курской области выезжают в безопасные места в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщает в воскресенье МЧС РФ.

"За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 340 человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в пяти муниципальных районов области", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них продолжают находиться более 11,5 тыс. человек, в том числе, свыше 3,5 тыс. детей. Более 7 тыс. человек находятся в ПВР непосредственно на территории Курской области.