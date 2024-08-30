Минэкономразвития доработает с регионами планы по адаптации к изменениям климата

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует завершить с регионами доработку планов по адаптации климата в течение первого квартала 2025 года, сообщила на форуме "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии министерства Ирина Петрунина.

"Наш рубеж в работе - первый квартал 2025 года, потому что именно в этот период времени мы должны завершить с субъектами и отраслями доработку адаптационных планов на основе тех данных, которые мы сейчас получаем, и обеспечить сквозную взаимодополняемость планов как федеральных, отраслевых (...), так и выходить на корпоративные", - заявила она.

Всего на данный момент утверждены 10 отраслевых и 75 планов регионов по адаптации к изменениям климата. В Минприроды "Интерфаксу" ранее сообщали, что планы адаптации не представлены Адыгеей, Ингушетией, Карачаево-Черкессией, Северной Осетией, Удмуртией, Камчаткой, Амурской, Мурманской, Смоленской и Тюменской областями.

Петрунина подчеркнула, что ведомство видит со стороны регионов запрос на технологическую и методологическую базы для оценки климатических рисков и для снижения ущерба от изменений климата. В связи с этим 35 команд из регионов прошли обучение на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова, и в этом году Минэкономразвития продолжает работу по методологической поддержке регионов.

"Мы утвердили методические рекомендации по оценке ущерба от реализации климатических рисков и оценке эффективности принимаемых мер. По сути, постарались усовершенствовать текущие рекомендации по составлению адаптационных планов и ранжированию мероприятий, которые в эти планы входят. (...) Основной фокус - проводить оценку эффективности, уходя от субъективного экспертного подхода к оцифрованным экономическим показателям, то есть перейти к экономической оценке ущерба и мероприятий, что важно для планирования", - отметила Петрунина.