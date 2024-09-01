Вертолет со спасателями на борту вылетел к месту крушения Ми-8 на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет МЧС России со спасателями на борту вылетел к месту крушения Ми-8Т на Камчатке, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Борт МЧС России вылетел к месту крушения вертолета Ми-8Т, который 31 августа не вышел вовремя на связь. На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 8 человек", - говорится в сообщении.

С собой у специалистов есть всё необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, отметили в ведомстве.

В минувшую субботу вертолет Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время (около 07:15 по Москве) экипаж вертолета не вышел на связь. На борту воздушного судна могут находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

В воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".