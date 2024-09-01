Ошибка пилотирования в условиях тумана могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 на Камчатке мог разбиться из-за ошибки пилота, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон", - сказали в штабе.

Также будут рассмотрена версии отказа техники, однако она пока не считается основной, добавил представитель штаба.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро"совершал накануне совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.

В поисковой операции задействовано более 60 человек и 15 единиц техники.

Возбуждено дело по факту утраты связи с вертолетом по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).