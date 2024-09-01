Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Ошибка пилотирования в условиях тумана могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 на Камчатке мог разбиться из-за ошибки пилота, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон", - сказали в штабе.

Также будут рассмотрена версии отказа техники, однако она пока не считается основной, добавил представитель штаба.

В РоссииПропавший вертолет на Камчатке обнаруженЧитать подробнее

Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро"совершал накануне совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.

В поисковой операции задействовано более 60 человек и 15 единиц техники.

Возбуждено дело по факту утраты связи с вертолетом по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ми-8 Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке найдены 17 погибших

Предварительно, никто не выжил при крушении Ми-8 на Камчатке

В Кремле назвали неизбежным негативные последствия для ЕС от конфронтации с РФ

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пропавший вертолет на Камчатке обнаружен

Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

За ночь нейтрализовано 158 дронов ВСУ над 15 российскими регионами

Двадцать семь беспилотников нейтрализовано за ночь в Брянской области

Девять беспилотников уничтожено на подлете к Москве за ночь

Летевшие на Москву дроны сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменский

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });