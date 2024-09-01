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Предварительно, никто не выжил при крушении Ми-8 на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, по предварительным данным, нет, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"Предварительно, после крушения вертолета все члены экипажа и пассажиры погибли, выживших нет", - сказали в штабе.

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В минувшую субботу вертолет Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время (около 07:15 по Москве) экипаж вертолета не вышел на связь. На борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

В воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

Ми-8 Камчатка
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