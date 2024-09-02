Число погибших после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке выросло до 18

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, спасатели обнаружили тело 18 погибшего, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили ещё одно тело. Поиски четырёх человек и чёрного ящика продолжаются", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу вертолет Ми-8Т, авиакомпании "Витязь-Аэро", совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время (около 07:15 мск) экипаж вертолета не вышел на связь. На борту воздушного судна могут находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

В воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь. Там же спасатели ранее нашли 17 тел погибших.