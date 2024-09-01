На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке найдены 17 погибших

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели прибыли к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, найдены 17 тел погибших, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На Камчатке спасатели МЧС РФ доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне, 31 августа. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте крушения вертолета находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В минувшую субботу Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время (около 07:15 по Москве) экипаж вертолета не вышел на связь. На борту воздушного судна могут находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

В воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".