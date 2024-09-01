Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке найдены 17 погибших

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели прибыли к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, найдены 17 тел погибших, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На Камчатке спасатели МЧС РФ доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне, 31 августа. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте крушения вертолета находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В РоссииОшибка пилотирования в условиях тумана могла стать причиной крушения Ми-8 на КамчаткеЧитать подробнее

В минувшую субботу Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время (около 07:15 по Москве) экипаж вертолета не вышел на связь. На борту воздушного судна могут находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

В воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

Ми-8 Камчатка МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поиски на месте крушения Ми-8 на Камчатке на ночь приостановлены

Песков отметил, что степень вовлеченности США в украинский конфликт возрастает

Песков заявил, что ответ РФ на атаку ВСУ на Курскую область уже происходит

Предварительно, никто не выжил при крушении Ми-8 на Камчатке

В Кремле назвали неизбежными негативные последствия для ЕС от конфронтации с РФ

Ошибка пилотирования в условиях тумана могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пропавший вертолет на Камчатке обнаружен

Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

За ночь нейтрализовано 158 дронов ВСУ над 15 российскими регионами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });