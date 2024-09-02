Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, посвященным 85-летию победы на Халхин-Голе, в ходе которого встретится с руководством этой страны.

Основная программа визита пройдет 3 сентября. Путин проведет переговоры с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, а также встретится с председателем парламента Монголии Дашзэгвийином Амарбаясгаланом и премьером страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Переговоры с Хурэлсухом пройдут в узком и расширенном форматах. На них будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия двух стран, в том числе сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, включая железнодорожное сообщение, а также международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования и расширения преподавания на русском языке, а также обучению монгольской молодежи в российских вузах.

После переговоров Путин и Хурэлсух будут присутствовать на церемонии подписания российско-монгольских межправительственных и межведомственных документов, а затем выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, президенты двух государств возложат цветы к памятнику маршалу Жукову и посетят школу при улан-баторском филиале РЭУ им.Плеханова.

После завершения визита в Монголию Путин направится во Владивосток для участия в девятом Восточном экономическом форуме.