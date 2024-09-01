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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В селе Шагаровка Белгородской области погиб мирный житель в результате воздушной атаки со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

Также в Шагаровке повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Белгородский губернатор добавил, что в селе Репное повреждены два частных домовладения и два автомобиля.

Белгородская область Шагаровка Репное ВСУ
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